Прокуратура пересмотрит дела бывших руководителей "Ленэнерго"

В Московском суде нашли "противоречия" в расследовании относительно дел топ-менеджеров "Ленэнерго",

Московский районный суд вернул в прокуратуру дела бывших руководителей “Ленэнерго” на рассмотрение. По мнению судьи, следствие должно устранить “противоречия” в отношении расследования по отношению к Андрею Сорочинскому и Денису Слепову.

Напомним, что мужчин обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Это нарушение привело к тяжким последствиям. Ранее тот же суд рассматривал дело экс-директора и экс-финансового директора “Ленэнерго”. Андрея Сорочинского приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. По тому же разбирательству Денис Слепов получил три года тюрьмы.

Установлено, что чиновники разместили депозит в банке “Таврический” в размере 13 миллиардов рублей. Преступление произошло еще в 2013-2014 годах. Этими деньгами они должны были расплатиться за задолженность организации перед поставщиками, однако, этого не произошло. Из-за самоуправства петербуржцев из государственного бюджета пришлось выделить 32 миллиарда рублей на покрытие расходов “Ленэнерго”.

Однако, сейчас меру пресечения обвиняемых изменили на подписку о невыезде, а дело вновь вернулось в Прокуратуру.