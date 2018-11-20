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У площади Восстания столкнулись две иномарки

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Петербуржцы рассказали, что жертв удалось избежать.

В центре Петербурга поздно вечером в аварию попали две иномарки. По информации от нашего мобильного корреспондента, удар не был сильным. Пострадавших в результате ДТП нет.

Известно, что ДТП произошла около площади Восстания, на Лиговском проспекте. Участниками дорожного конфликта стали водители иномарок "Хендай" и "Фольксваген". На место были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. После столкновения водители вышли из машин и куда-то отправились. На проезжей части их не видели до приезда специалистов.

Фото и видео: Piter.tv

 

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Теги: авария, площадь восстания, хендай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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