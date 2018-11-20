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Мост глупости на Софийской поймал первых в этом году жертв

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Грузовики не застревали под мостом 55 дней.

Мост глупости на Софийской улице поймал первых в этом году жертв. Сразу два грузовика застряли под сооружением 31 января. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что первые в этом году "Газели" стали 163 и 164 по счету. Мост простоял без ДТП 55 дней. Пользователи интернета уже начали оставлять ироничные комментарии в адрес водителей. Люди удивляются глупости и настырности автомобилистов. Несмотря на всемирную известность Моста глупости, его по-прежнему пытаются штурмовать на большегрузах.

Ранее мы писали, что на проспекте Науки столкнулись маршрутка и внедорожник "БМВ".

Фото, видео: Twitter / Мост глупости

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Теги: авария, газель не пройдет, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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