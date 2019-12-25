В Петербурге появился еще один "мост глупости" на Дальневосточном

Водитель не учел ограничения путепровода по высоте.

Фура застряла под путепроводом, который соединяет Новочеркасский и Дальневосточный проспект. Об этом утром 7 октября сообщили очевидцы.

Грузовик не прошел по высоте. Максимально допустимая высота — менее 3,5 метров. Путепровод назвали еще одним "мостом глупости" в Петербурге. Петербуржцы обратили внимание на то, что просили провести реконструкцию переправы, которая принадлежит "РЖД", но в ближайшее время работ не планируется. Дело в том, что в 2019 году путепровод и так был капитально отремонтирован.

Ранее Piter.tv показал, как фура застряла под мостом на Рощинской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб