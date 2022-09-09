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Фура застряла под мостом на Рощинской улице

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Водитель нашёл аналог "моста глупости", который временно закрыт на ремонт.

Утром в пятницу, 9 сентября, фура на юге Петербурга попала в "ловушку", аналогичную "мосту глупости": большегруз застрял под ж/д переправой на Рощинской улице из-за того, что водитель не рассчитал габариты. Об этом сообщил свидетель произошедшего в соцсетях.

Отметим, что мост располагается между Московским и Витебским проспектами. Пробок на участке пока не образовалось.

Оригинальный "мост глупости", расположенный на Софийской улице, временно закрыт на ремонт. Это не останавливает большегрузы в поисках новых препятствий.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль врезался в трамвай и загорелся на Касимовской.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Игорь Алексеев)

Теги: грузовик, дтп, рощинская улица, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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