Автомобиль врезался в трамвай и загорелся на Касимовской

Огонь охватил моторный отсек легковушки. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром четверга, 8 сентября, Volkswagen влетел в трамвай на перекрёстке Касимовской улицы и Волковского проспекта. В результате легковушка загорелась. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС по городу, что информация о возгорании поступила на дежурный пульт в 9:45. На место выдвинулись 2 единицы техники и 10 пожарных.

Как удалось установить специалистам, у легковушки полностью выгорел моторный отсек. Ликвидировать огонь удалось к 10:15.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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