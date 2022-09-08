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Автомобиль врезался в трамвай и загорелся на Касимовской

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Огонь охватил моторный отсек легковушки. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром четверга, 8 сентября, Volkswagen влетел в трамвай на перекрёстке Касимовской улицы и Волковского проспекта. В результате легковушка загорелась. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС по городу, что информация о возгорании поступила на дежурный пульт в 9:45. На место выдвинулись 2 единицы техники и 10 пожарных. 

Как удалось установить специалистам, у легковушки полностью выгорел моторный отсек. Ликвидировать огонь удалось к 10:15.

Пострадавших в результате инцидента нет. 

Ранее мы сообщили о том, что служебный мотоцикл попал в ДТП на Пискаревском проспекте.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгений Клюев)

Теги: дтп, касимовская улица, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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