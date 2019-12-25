Служебный мотоцикл попал в ДТП на Пискаревском проспекте

Протокол составили в отношении второго участника аварии.

Мотоцикл "БМВ" под управлением инспектора ДПС попал в ДТП вечером 7-го сентября на Пискаревском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.

Инцидент произошел в 18:30 у дома №163. Как сообщили в ведомстве, легковой автомобиль "Мазда-3" не предоставил преимущество в движении мотоциклу при левом повороте и врезался в него. Инспектор ДПС ехал во встречном направлении.

Никто не пострадал. В отношении водителя авто составили протокол об административном правонарушении.

Также 7-го сентября в аварию попал служебный автомобиль, но на Васильевском острове. Он ехал на вызов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Ириневич