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Служебный мотоцикл попал в ДТП на Пискаревском проспекте
Сегодня, 9:46
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Служебный мотоцикл попал в ДТП на Пискаревском проспекте

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Протокол составили в отношении второго участника аварии.

Мотоцикл "БМВ" под управлением инспектора ДПС попал в ДТП вечером 7-го сентября на Пискаревском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.

Инцидент произошел в 18:30 у дома №163. Как сообщили в ведомстве, легковой автомобиль "Мазда-3" не предоставил преимущество в движении мотоциклу при левом повороте и врезался в него. Инспектор ДПС ехал во встречном направлении.

Никто не пострадал. В отношении водителя авто составили протокол об административном правонарушении. 

Также 7-го сентября в аварию попал служебный автомобиль, но на Васильевском острове. Он ехал на вызов. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Ириневич

Теги: дтп, инспектор дпс, служебный мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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