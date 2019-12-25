Полицейская машина попала в ДТП, когда спешила на вызов на Васильевском острове

Машина пересекала перекресток на запрещающий сигнал, но у нее были включены спецсигналы.

Служебный автомобиль полиции попал в ДТП, когда спешил на вызов на 7-ю линию В.О. Там утром 7-го сентября произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вместе с сообщением о пожаре поступила просьба о срочной помощи дорожной полиции для организации беспрепятственного проезда пожарного транспорта. На место выехал экипаж ДПС. Он двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Машина выехала на "красный" на перекрестке Малого проспекта и 11-й линии В.О. и попала в ДТП. Вторым участником стал "Хендэ Солярис".

В аварии никто не пострадал. На место направили другой экипаж ДПС, который организовал регулировку дорожного движения.

Фото: Piter.tv