Пожару на 7-й линии В.О. присвоили ранг пожара 1-БИС

В здании располагается МФЦ, Межрайонная инспекция ФНС.

В доме №44 на 7-й линии В.О. утром 7-го сентября произошел пожар. Ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь охватил подвальное помещение на площади 30 кв. метров и 200 кв. метров чердачного помещения. Каким образом пожар возник в разных концах здания — пока не уточняется.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем борются 45 спасателей и 9 единиц техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что котёнок три часа путешествовал под капотом машины петербурженки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артем Кузьменко