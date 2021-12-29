Проезд под "мостом глупости" на Софийской откроют не раньше 2023 года

Ближайшие 1,5 года будут идти проектно-изыскательские работы.

Разрабатывать проектную документацию по ремонту "моста глупости" на Софийской улице будут несколько лет. Как узнали петербуржцы в Дирекции транспортного строительства, получить положительное заключение экспертизы должны во втором квартале 2023 года. Информация об этом появилась в группе моста в "ВКонтакте".

Официальное название переправы — "мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице".

После получения положительного заключения экспертизы будут направлены предложения по включению расходов на строительно-монтажные работы в Адресную программу. сообщили в Дирекции.

Таким образом, проезд под мостом точно не откроется еще 1,5 года. Его закрыли в марте 2021 года. Ранее там часто застревали грузовики, из-за чего мост и получил такое название. В Смольном рассматривали вариант с закрытием проезда насовсем.

Фото: ВКонтакте / Мост глупости