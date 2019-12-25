Проезд под "Мостом глупости" на Софийской могут закрыть после ремонта

Под переправой периодически застревают "Газели", несмотря на дорожный знак, предупреждающий об ограничении по высоте.

С 13 марта "Мост глупости" на Софийской улице закрывается на ремонт. Восстановительные работы будут проходить из-за большого количества аварий с участием малого грузового транспорта. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Проезд под переправой будет закрыт с 23:00 13-го марта по 15 мая 2021 года. В этот период специалисты будут восстанавливать нижний пояс верховой коробчатой балки пролетного строения моста над улице Труда. Затем проведут дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения. Будет решаться вопрос о закрытии проезда под мостом.

Также планируется капитальный ремонт улицы. Габариты проезда увеличат до 4,5 метров. Сроки будут определены непосредственно в период проведения работ.

Напомним, официальное название "Моста глупости" — "мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице". Перед переправой установлен знак, ограничивающий высоту транспорта до 2,7 метров, однако многие его игнорируют. Только сегодня "жертвами" переправы стали два транспортных средства. Реконструировать мост, чтобы сделать его выше, власти не планируют.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург