В условиях сокращенного финансирования изменить параметры моста пока невозможно.

Власти Петербурга не планируют реконструировать "мост глупости" на Софийской улице. Об этом порталу "Невские новости" рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. В условиях сокращенного финансирования изменить параметры моста пока не представляется возможным, отметили в КРТИ.

В комитете указали, что перед переправой установлены предупреждающие знаки, информационные щиты и ограничители проезда, которые показывают допустимую высоту транспортных средств. В КРТИ напомнили про установленные информационные щиты и установленных "лежачих полицейских".

Накануне "Мост глупости" на Софийской улице поймал 199-ю жертву. На мосту висит предупреждение для водителей, что в проеме моста не помещаются большие грузовые машины, однако автомобилисты его игнорируют. На фото заметно, как полотно заметно истрепалось.

Фото: Piter.tv