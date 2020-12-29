"Мост глупости" на Софийской поймал 199-ю жертву

Рядом с мостом висит предупреждение, однако автомобилисты его игнорируют.

"Мост глупости" на Софийской улице 6 января поймал очередную "Газель". Ещё одно транспортное средство не прошло под переправой по высоте. По подсчетам неравнодушных граждан, эта машина стала 199-й из тех, что попались в ловушку "моста".

Новый год приходит и Газель тоже. Первая в этом году застревашка посетила Мост глупости! 199-я в общем зачёте. Готовимся к юбилею, раз у ДОДД нет денег на ремонт предупредительных заграждений – написали в тематическом телеграм-канале.

197-й автомобиль не смог проехать буквально 28 декабря, 198-й – день спустя. Рядом с мостом висит предупреждение, однако автомобилисты его игнорируют. На фото заметно, как полотно заметно истрепалось.

Фото: "Мост Глупости live!" / Telegram