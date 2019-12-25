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Число жертв "Моста глупости" в Петербурге близится к 200-м
Сегодня, 14:36
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nadezhda_sib

Число жертв "Моста глупости" в Петербурге близится к 200-м

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Таких мостов в городе несколько.

"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную "Газель". Транспортное средство не прошло под переправой по высоте. По подсчетам неравнодушных граждан, эта машина стала 198-й из тех, что попались в ловушку "моста".

Следом за "Газелью" ехал легковой автомобиль, но он успел вовремя затормозить, и столкновения удалось избежать. Пользователи шутят, что к Новому году водители решили добить показатель до юбилейного числа ― 200. 197-й автомобиль не смог проехать буквально вчера, 28 декабря. 

Рядом с мостом висит предупреждение, однако автомобилисты его игнорируют.

Еще один "мост глупости" находится на Боровой улице. 

Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Теги: газель, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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