Авария стала 22-й за текущий год.

Легендарный "Мост глупости" на Софийской поймал 197-ю "жертву" – ей стал грузовик с логотипом "РЖД". Фотография попавшего в аварию автомобиля размещена в телеграм-канале проекта, который фиксирует машины, пострадавшие от столкновения с переправой.

Авария стала 22-й за текущий год.

До Нового года осталось совсем немного и многие спешат доделать все дела в этом году. Вот и 197й поспешил! 22й в этом году. – написали в аккаунте.

Накануне высоту корпуса своего автомобиля не рассчитал водитель "Газели" на Южном шоссе, который не смог въехать под местным "мостом глупости".

Фото: Telegram / Мост Глупости live!