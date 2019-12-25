Легендарный "Мост глупости" на Софийской поймал 197-ю "жертву" – ей стал грузовик с логотипом "РЖД". Фотография попавшего в аварию автомобиля размещена в телеграм-канале проекта, который фиксирует машины, пострадавшие от столкновения с переправой.
Авария стала 22-й за текущий год.
До Нового года осталось совсем немного и многие спешат доделать все дела в этом году. Вот и 197й поспешил! 22й в этом году.
– написали в аккаунте.
Накануне высоту корпуса своего автомобиля не рассчитал водитель "Газели" на Южном шоссе, который не смог въехать под местным "мостом глупости".
Фото: Telegram / Мост Глупости live!
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все