"Мост глупости" на Южном шоссе поймал очередную "ГАЗель"

"Проезду не мешает" – добавил очевидец.

"Мост глупости" на Южном шоссе в Петербурге поймал очередную "ГАЗель", водитель которой не рассчитал высоту проезда на своем автомобиле – проскочить целым не удалось. Запись об аварии разместил телеграм-канал "Мегаполис".

Автор записи отметил, что еще один грузовой автомобиль не протиснулся под мостом у железнодорожной станции "Сортировочная". "Проезду не мешает" – добавил он.

В последний раз о новых жертвах "мостов глупости" в Петербурге стало известно в начале месяца. Помимо переправы на Южном шоссе, машины не выдержали встречи с мостом на Боровой улице.

Фото: Мегаполис