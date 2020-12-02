В среду сразу два "моста глупости" в Петербурге поймали новых "жертв"

О пострадавших не сообщается.

Утром 2-го декабря мост глупости на Боровой улице "поймал" фуру. Фура не прошла под железнодорожным мостом по высоте. Очевидец опубликовал видео с места, которое было снято за секунду до столкновения, однако на нем слышен звук удара.

В результате ДТП транспортное средство частично развалилось. О пострадавших не сообщается.

Ранее в среду другой "мост глупости" на Южном шоссе поймал очередную "жертву". "Газель" значительно деформировалась.

Также Piter.TV опубликовал момент ДТП с двумя "Шевроле" на улице Партизана Германа.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK