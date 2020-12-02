Момент ДТП с двумя "Шевроле" на улице Партизана Германа попал на видео

По предварительным данным, пострадал один человек.

Утром 2-го декабря в Красносельском районе столкнулись два "Шевроле". Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Инцидент произошел на улице Партизана Германа в 9-м часу. Судя по кадрам, у одной из машин после столкновения задымился передний бампер. По нашей информации, с места аварии госпитализировали женщину. У нее подозревают черепно-мозговую травму.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Белградской столкнулись два автомобиля. Пострадали мужчина и школьница. Из-за сильного удара машины отбросило друг от друга.

Видео: Piter.TV