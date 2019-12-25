На Белградской столкнулись два автомобиля. Пострадали мужчина и школьница

Машины разбросало по дороге из-за удара.

Вечером во вторник, 1 декабря, на Белградской улице в Купчино произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, столкнулись два автомобиля: удар был так силен, что машины разбросало по дороге.

Участников нехило раскидало. Расстояние приличное друг от друга. Краем уха услышала, один пострадавший в состоянии средней степени тяжести уехал в Джанелидзе очевидец

В аварии действительно оказались пострадавшие. По информации "Фонтанки", в больницу увезли мужчину и девочку-подростка, по факту ДТП ведется проверка.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"