Петербуржец бросил подругу на границе с Финляндией и уехал на ее "Мерседесе"

Возлюбленные поссорились на пути в пропускной пункт.

В понедельник, 30 ноября, в полицию обратилась 38-летняя уроженка Эстонии, оставшаяся на границе с Финляндией без своего автомобиля. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, в инциденте, произошедшем еще в марте, оказался замешан сожитель женщины.

Как выяснилось, проживающая в Финляндии женщина выехала из страны со своим 33-летним сожителем, чтобы съездить в гости во Псков к его родственникам. Примерно на 44-м километре автодороги "Петербург–Псков", на пути к пропускному пункту Торфяновка, возлюбленные поссорились в машине, и женщина в сердцах вышла из салона на обочину. Ее сожителя это, однако не остановило, и мужчина поехал дальше один. По словам эстонки, границы с Финляндией в это время закрывались, и ей пришлось срочно вернуться в страну. Белый "Мерседес", на котором мужчина в одиночестве укатил в Россию, к владелице так и не вернулся.

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Фото: pixabay