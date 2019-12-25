В Петербурге пресекли наркобизнес матёрой банды

Шестеро задержанных оказались причастны к 17 возбужденным ранее делам.

В минувшую среду, 25 ноября, петербургские полицейские при содействии отряда спецназначения "Гром" пресекли деятельность банды наркосбытчиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, злоумышленники продавали запрещенные вещества на интернет-площадке и раскладывали по городу в тайниках-закладках.

Задержанными оказались четверо закладчиков, 39-летний организатор, 41-летняя женщина-оператор. В ходе обысков, в том числе в квартире-складе на Парашютной улице, полиция нашла и изъяла 200 граммов метадона, упаковочный материал, мобильные телефоны и 28 свертков с неизвестным содержимым, которые направили на экспертизу.

Выяснилось, что задержанные причастны к 17 ранее возбужденным уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств. Четверых участников банды заключили под стражу.

Ранее мы писали, что на аллее Евгения Шварца с поличным задержали трех квартирных воров.

Фото: Piter.TV