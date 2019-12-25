На аллее Евгения Шварца с поличным задержали трех квартирных воров

Мужчины только вышли из чужой квартиры с награбленным.

Петербургские полицейские с поличным поймали трех квартирных воров, пока те обкрадывали жилище на алле Евгения Шварца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Известно, что злоумышленники залезли в чужую квартиру, повредив личинку замка. Добычей воров стали деньги и ювелирные изделия на сумму около 28 тысяч рублей, но донести богатства до дома у грабителей не получилось – их тут же поймала полиция. Выяснилось, что задержанными были уроженцы Закавказья в возрасте от 29 до 41 года, двое из них ранее судимы за кражи и грабеж. У подозреваемых изъяли отмычки, отвертку и разводной ключ, а также машину, на которой они передвигались перед ограблением.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет причастность воров к другим преступным эпизодам.

Ранее мы писали, что в Подпорожье задержана несостоявшаяся убийца своей соперницы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД