В Подпорожье задержана несостоявшаяся убийца своей соперницы

Рецидивистка порезала женщину ножом.

В Подпорожье Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство. Как рассказали в пресс-службе следкома, рецидивистка уже задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следствие полагает, что подозреваемая едва не убила свою 40-летнюю соперницу в квартире на набережной Красного Флота. В ходе конфликта женщина несколько раз ударила ненавистную оппонентку ножом по различным частям тела. До конца свой преступный умысел злоумышленница не довела, поскольку пострадавшую вовремя доставили в больницу и спасли.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли труп незнакомки в белой футболке и в спущенных штанах.

Фото: pixabay