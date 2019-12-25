В Петербурге нашли труп незнакомки в белой футболке и в спущенных штанах

На теле погибшей обнаружили ссадины.

Рано утром 22 ноября в полицию Красносельского района Петербурга позвонила женщина и рассказала, что на газоне прямо напротив парадных дома №13/2 на 2-й Комсомольской улице лежит незнакомка. На вид она без определенного места жительства и пьяна. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Обратившаяся в полицию петербурженка заявила, что женщине требуется медицинская помощь. Однако сама она отказалась подходить к лежащей.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на газоне труп неизвестной русоволосой женщины с европейским типом лица. На вид ей было 50 лет. На погибшей была белая футболка, спущенные черные штаны, зеленые резиновые ботинки. Рядом лежала шуба коричневого цвета. На коленях у женщины обнаружили ссадины, однако внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

По факту случившегося проводится проверка. Труп погибшей направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее мы писали, что тело мужчины обнаружили в петербургском канале.

Фото: Piter.TV