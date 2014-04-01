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"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную жертву
Сегодня, 13:55
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nadezhda_sib

"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную жертву

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Чаще всего под мостом застревают "Газели".

"Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную "жертву". Счет перевалил за 200. Об этом 12-го марта сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Под переправой не смогла пройти очередная "Газель". Несколькими часами ранее под мостом застряла еще одна машина, теперь транспортные средства стоят вдвоем. 

Прямо перед переправой стоит дорожный знак, указывающий на ограничение по высоте в 2,7 метров. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мост глупости" начал охотиться на автомобилистов новым способом. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Владислав Дмитриевич 

Теги: газель, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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