Летящая на большой скорости машина едва не сбила пешехода на Октябрьской набережной

В сети появилось видео с места происшествия.

Утром 31 января на пересечении Октябрьской набережной и Таллинской улицы летящий на большой скорости автомобилист едва не сбил пешехода. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что мужчина стоял возле пешеходного перехода, ожидая зеленый сигнал светофора. Торопливый водитель Skoda съехал с проезжей части на тротуар и едва не сбил человека.

Стоит отметить, что никакой пробки на видеозаписи не наблюдается. А вот грубое нарушение правил дорожного движения бросается в глаза. Причем нарушителей, судя по ролику, двое. Спустя несколько секунд на видео появляется еще одна машина, которая, не сбавляя скорости, также двигается по тротуарам.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург