Конвойная машина с арестантом попала в ДТП возле "Крестов"

Авария случилась на пересечении улицы Колпинская и Понтонного проезда.

Днем 28 января в Колпинском районе Петербурга в аварию попала конвойная машина с арестантом. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что полицейские везли задержанного из СИЗО №31 в Городскую психиатрическую больницу №6 на экспертизу. ДТП произошло на обратном пути. На пересечении улицы Колпинская и Понтонного проезда, неподалеку от "Крестов" служебный автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с грузовиком.

На помощь коллегам пришли сотрудники полиции из другого района. 24-летнего уроженца Таджикистана Рустама Р., задержанного за кражу, пересадили в другой автомобиль и доставили в СИЗО.

По этому делу проводится проверка. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из участников дорожно-транспортного происшествия не обращался.

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Фото: Piter.TV