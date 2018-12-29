Столкновение трех иномарок в Парголово попало на видео

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Днем 29 января в поселке Парголово произошла авария. На улице Апраксинская возле дома №12 столкнулись сразу три автомобиля: Renault Duster, Subaru Forester и Audi A3. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На записи видно, что участники дорожно-транспортного происшествия перегородили практически всю проезжую часть.

Ранее мы писали, что на Аничковом мосту такси столкнулось с легковушкой.

Видео: Piter.TV