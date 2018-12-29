На Аничковом мосту такси столкнулось с легковушкой

На главной улице города двое водителей не смогли разъехаться.

В Центральном районе Петербурга произошла авария с участием "Яндекс.Такси". Два легковых автомобиля столкнулись на невском проспекте, недалеко от Аничкового моста. Транспортные средства незначительно перекрыли проезжую часть. Однако, водителям все же удается объезжать препятствие.

На данный момент сведений о пострадавших нет. На место вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия столкновения иномарок. На кадрах видно, что машины серьезно не повреждены.

Напомним, что частная компания незаконно поставила на миграционный учет 250 приезжих.

Фото и видео: Piter.tv