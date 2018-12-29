Частная компания незаконно поставила на миграционный учет 250 приезжих

Рашается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургская прокуратура выявила незаконных мигрантов, которых частная компания поставила на миграционный учет. По данным надзорного ведомства, в общей сложности нарушитель нелегально оформил 250 иностранцев. Фигурантом уголовного расследования станет компания "Бергамо", офис которой располагается на улице Декабристов.

Прокуратура выяснила, что фирма предоставила ложные сведения, чтобы поставить зарубежных граждан на учет. Также проверяющие установили, что компания не занималась заявленной предпринимательской деятельностью.

В ближайшее время в ситуации будут разбираться представители Следственных органов. Материалы дела уже переданы. Прокуратура Адмиралтейского района контролирует ситуацию.

Напомним, что Смольный назвал приоритетные направления развития Петербурга.

Фото: Piter.tv