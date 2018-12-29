Смольный назвал приоритетные направления развития Петербурга

На заседании правительства Северной столицы обозначили основные направления работы для развития на 2019 год.

В Смольном рассказали о шести основных направлений развития для Петербурга. В 2019 году чиновники планируют запустить инновационный цикл в экономике. Об этом заявили представители правительства города днем 29 января.

По мнению руководства Смольного, Северной столице необходимо привлекать новых инвесторов, но и не забывать о поддержке уже проверенных партнеров. Особый интерес вызывает сектор промышленности, которому не хватает модернизации устаревшего оборудования. Чиновники добавили, что Петербургу следует стать "локомотивом предпринимательства" и нарастить производительность труда.

Также среди приоритетов заявлено создание уникального городского фирменного стиля. Чиновники будут особенно следить за архитектурными решениями не только в центре Петербурга, но и в спальных районах.

Третья задача состоит в создании комфортных условий для развития человеческого капитала. Эта программа будет выражена в улучшении здравоохранения и ее персонализацией. Четвертая задача - восстановление культурного наследия города, поддержка искусства и экспериментальных площадок.

Пятым приоритетом стала территориальная агломерация. Власть будет сотрудничать с правительством Ленинградской области в вопросах развития. Шестым пунктом заседания стала проблема экологической безопасности региона.

Напомним, что Государственный долг Петербурга оценивается в 30 млрд рублей.

Фото: Piter.tv