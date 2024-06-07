Три вуза Петербурга получат по миллиарду рублей по программе "Приоритет-2030"

В общей сложности финансирование будет направлено в 119 вузов по всей стране.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и ИТМО станут получателями субсидий в рамках программы "Приоритет-2030". Каждое учебное заведение получит по 1 миллиарду рублей. Об этом сообщил spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В общей сложности финансирование будет направлено в 119 вузов по всей стране, включая 14 учебных заведений в Дальневосточном федеральном округе и пять творческих университетов.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что обновленный подход к реализации программы направлен на усиление позиций университетов в технологической сфере. Финансовая поддержка поможет вузам не только модернизировать внутренние процессы, но и выстраивать более тесные связи с промышленностью.

Программа "Приоритет-2030" действует с 2021 года. К концу 2024 года общий объем инвестиций в развитие университетов составил 61 миллиард рублей, а число их технологических партнеров превысило 12,5 тысячи.

Фото: Piter.tv