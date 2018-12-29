Государственный долг Петербурга оценивается в 30 млрд рублей

Показатель на четыре процента снизился за последний год.

Государственный долг Санкт-Петербурга составляет более 30 миллиардов рублей. Большая часть денежного долга касается ценных бумаг. Об этом заявил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства. При этом специалист добавил, что за 2018 год задолженность снизилась на четыре процента.

Благодаря мерам Смольного, Северной столице удалось избежать дефицита бюджета. на данный момент образовался профицит. Руководство инициировала поощрительную систему для районных администраций, которым удастся сэкономить средства. В ближайший месяц чиновники займутся подробной разработкой системы.

Напомним, что СК завершил расследование смерти балетмейстера Мариинки Сергея Вихарева.

Фото: Piter.tv