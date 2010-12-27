Полтавченко считает, что объем госдолга Петербурга небольшой

Полтавченко не переживает из-за госдолга Санкт-Петербурга.

Губернатор Георгий Полтавченко уверен, что государственный долг Петербурга вполне приемлемый. Об этом он сообщил сегодня, 25 апреля во время ежегодного доклада перед депутатами.

Мне трудно согласиться с некоторыми депутатами, считающими чрезмерным увеличение в 2017 году госдолга Санкт-Петербурга на 21 млрд рублей. Отношение объема госдолга Петербурга к доходам бюджета на 1 января 2018 года составило 7,1%, что свидетельствует о высоком уровне долговой устойчивости.

Георгий Полтавченко

Ранее мы сообщали о том, что Полтавченко уверен, что победа Путина на выборах ведет к успешному развитию страны.

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