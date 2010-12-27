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Полтавченко считает, что объем госдолга Петербурга небольшой
Сегодня, 12:49
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Shdaria
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Полтавченко считает, что объем госдолга Петербурга небольшой

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Полтавченко не переживает из-за госдолга Санкт-Петербурга.

Губернатор Георгий Полтавченко уверен, что государственный долг Петербурга вполне приемлемый. Об этом он сообщил сегодня, 25 апреля во время ежегодного доклада перед депутатами. 

Мне трудно согласиться с некоторыми депутатами, считающими чрезмерным увеличение в 2017 году госдолга Санкт-Петербурга на 21 млрд рублей. Отношение объема госдолга Петербурга к доходам бюджета на 1 января 2018 года составило 7,1%, что свидетельствует о высоком уровне долговой устойчивости.

Георгий Полтавченко

Ранее мы сообщали о том, что Полтавченко уверен, что победа Путина на выборах ведет к успешному развитию страны.

Фото: Pixabay

Теги: госдолг петербурга , новости петербург , новости спб , петербург , полтаченко
Категории: Лента новостей Новости СПб

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