СК завершил расследование смерти балетмейстера Мариинки Сергея Вихарева

Материалы уголовного дела изучат в суде.

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование по поводу гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. В убийстве обвиняют врача-анестезиолога Андрея Гольтякова. По информации от следствия, пациент не смог прийти в сознание именно после укола медика.

Специалисты установили, что доктор оказывал деятелю культуры услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. В "Клинику доктора Лившица" балетмейстер ходил с середины лета 2017 года.

Обвинение настаивает на том, что врач не провел своевременное обследование пациента, а после ввел в тело жертвы недопустимую дозу пропофола. Наркоз оказался для петербуржца смертельным. СК отмечает, что врач вводил препарат до тех пор, пока не понял, что сердце мужчины на столе перестало биться.

Таким образом, при оказании платных медицинских услуг наступила смерть потерпевшего от остановки сердца в связи с превышением введенной дозы препарата "Пропофол" и отсутствием контроля за состоянием его здоровья, а также надлежащих и своевременных реанимационных мероприятий утверждают в сообщении специалисты СК

В ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в судебную инстанцию.

Фото: Piter.tv