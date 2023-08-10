Беглов назвал мегапроекты среди десяти приоритетов развития Петербурга

Губернатор выступил на региональном форуме "Единой России" и рассказал о реализации программы до 2030 года. Город вошел в пятерку регионов, полностью выполнивших нацпроекты предыдущего периода.

Александр Беглов выступил перед участниками регионального отчетного форума партии "Единая Россия", где представил информацию о ходе реализации программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Губернатор отметил, что новые национальные цели послужили ориентиром для корректировки народной программы.

По словам главы города, Северная столица полностью выполнила нацпроекты предыдущего периода, войдя в пятерку регионов с максимальным результатом. Основой обновленной программы до 2030 года стали десять направлений, среди которых особое место занимают мегапроекты.

Среди ключевых объектов градоначальник назвал Большой Смоленский мост — первую за 40 лет разводную переправу через Неву. Готовность сооружения составляет 80 процентов, а всего комплекса с подъездными путями — половину от общего объема. В текущем году начнется пропуск судов, а полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Другой значимый проект — Широтная магистраль скоростного движения. Первый фрагмент, Витебская развязка, уже открыт для автомобилистов. В составе новой трассы запланировано строительство еще одного разводного моста через Неву.

Продолжается работа нулевого этапа высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой. Утверждены проекты планировки городской инфраструктуры, связанной с ВСМ. Также в стадии реализации находится проект всепогодного морского курорта "Санкт-Петербург Марина", который займет 160 гектаров на побережье Финского залива и сможет принимать ежегодно более миллиона трехсот тысяч отдыхающих. Программу "Серебряный возраст" губернатор назвал вкладом Петербурга в заботу о старшем поколении. Наибольшей популярностью пользуется "Серебряная карта", которой уже воспользовались 230 тысяч горожан. 39 музеев открыли свои двери для пожилых петербуржцев.

Фото: пресс-служба Смольного