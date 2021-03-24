Число общественных пространств растет в Петербурге

Самые крупные проекты – реконструкция "Крестов" и стадион "Петровский".

В понедельник, 24 июля, стало известно, что за первую половину 2023 года в Петербурге увеличилось число общественных пространств на 16%. Такие данные привел портал "Архитектура Петербурга".

Отметим, что растет количество анонсированных проектов: в прошлом году их было 55, а в этом – 85. Чаще ими занимается Смольный в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Лидером по новым общественным пространствам является Центральный район – на него пришлось 18 объектов. На втором месте оказался Петроградский район, где ожидаются 14 пространств.

Самые крупные проекты – реконструкция "Крестов" и стадион "Петровский".

Ранее мы рассказывали о том, что общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Петербурге пройдут онлайн.

Фото: Piter.TV