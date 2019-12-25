Общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Петербурге пройдут онлайн

Жители двух районов Петербурга, Кировского и Приморского, получили возможность принять активное участие в обсуждениях проектов планировки и межевания территорий в рамках специального онлайн-формата.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) разместил материалы планировочной документации на своем официальном сайте для обозрения и обратной связи. Об этом пишет Комитет по строительству Петербурга.

Кировский район рассматривает проект планировки и межевания территории, которая ограничивается железной дорогой, подъездными железнодорожными путями, Большой Турухтанной гаванью и базисным кварталом 8224а.

В Приморском районе общественность обсудит изменения в проекте планировки и межевания территории, ограниченной улицами Долгоозерной и Парашютной, улицей Маршала Новикова, Ольховой улицей и проспектом Королева.

Общественные обсуждения проектов проходят с 20 июля по 18 августа по инициативе КГА. В период с 28 июля по 4 августа экспозиция проектов будет доступна на сайте Комитета. Желающие также могут получить информацию о проектах в помещениях Комитета и Администрациях Приморского и Кировского районов в рабочие часы.

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