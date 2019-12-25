Начало строительства Большого Смоленского моста планируется на декабрь этого года

Длина моста – 1,6 км.

Строительство Большого Смоленского моста планируется на декабрь 2023 года. Об этом рассказал Александр Беглов на совещании по строительству объекта инфраструктуры.

Новый Большой Смоленский мост улучшит транспортную доступность правого берега Невы и упростит поездки на транспорте для более чем 800 тысяч горожан. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Большой Смоленский мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети объект подключат через развязки – на проспекте Обуховской стороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Длина моста – 1,6 км. Ожидаются шесть полос движения и два полотна для трамваев.

Отметим, что предыдущий разводной мост – Кантемировский – возвели более сорока лет.

Ранее на Piter.TV: в выходные Дворцовый мост разведут под композиции "Могучей кучки" в честь 130-летия Маяковского.

Фото: Piter.TV