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Начало строительства Большого Смоленского моста планируется на декабрь этого года
Сегодня, 20:15
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Начало строительства Большого Смоленского моста планируется на декабрь этого года

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Длина моста – 1,6 км.

Строительство Большого Смоленского моста планируется на декабрь 2023 года. Об этом рассказал Александр Беглов на совещании по строительству объекта инфраструктуры.

Новый Большой Смоленский мост улучшит транспортную доступность правого берега Невы и упростит поездки на транспорте для более чем 800 тысяч горожан.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Большой Смоленский мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского.  К улично-дорожной сети объект подключат через развязки – на проспекте Обуховской стороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. 

Длина моста – 1,6 км. Ожидаются шесть полос движения и два полотна для трамваев. 

Отметим, что предыдущий разводной мост – Кантемировский – возвели более сорока лет. 

Ранее на Piter.TV: в выходные Дворцовый мост разведут под композиции "Могучей кучки" в честь 130-летия Маяковского.

Фото: Piter.TV

Теги: большой смоленский мост, строительство моста
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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