Начало строительства Большого Смоленского моста планируется на декабрь этого года

Строительство Большого Смоленского моста планируется на декабрь 2023 года. Об этом рассказал Александр Беглов на совещании по строительству объекта инфраструктуры.
Новый Большой Смоленский мост улучшит транспортную доступность правого берега Невы и упростит поездки на транспорте для более чем 800 тысяч горожан.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Большой Смоленский мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети объект подключат через развязки – на проспекте Обуховской стороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.
Длина моста – 1,6 км. Ожидаются шесть полос движения и два полотна для трамваев.
Отметим, что предыдущий разводной мост – Кантемировский – возвели более сорока лет.
Ранее на Piter.TV: в выходные Дворцовый мост разведут под композиции "Могучей кучки" в честь 130-летия Маяковского.
Фото: Piter.TV
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