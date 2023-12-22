В Комстрое рассказали о переходе на РИМ при проектировании объектов в Петербурге

В конференции принял участие заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Валерий Усков.

В рамках работы Консорциума строительной отрасли СЗФО прошла конференция, посвященная переходу сметной стоимости строительства в Петербурге на ресурсно-индексный метод (РИМ). В конференции принял участие заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Валерий Усков. Он рассказал о переходе на РИМ при проектировании объектов, строительство которых ведется за счет бюджета Санкт-Петербурга, уточнил портал "Строительный Петербург".

Переход строительной отрасли на ресурсно-индексный метод у нас состоялся 25 августа 2023 года. Во ФГИС ЦС были опубликованы сметные цены на затраты труда работников, строительные ресурсы, перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы, а также индексы к группам однородных ресурсов. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

С 2024 года во все задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры, заказчиком по которым выступает Комитет по строительству, в обязательном порядке включается требование о разработке сметной документации с использованием РИМ.

Фото: портал "Строительный Петербург"