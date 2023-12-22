Команда Комстроя Петербурга заняла 3 место в соревнованиях по плаванию

В соревнованиях приняли участие девять команд.

В физкультурно-оздоровительном центре ОАО "РЖД" 23 марта состоялись соревнования по плаванию в рамках Спартакиады строителей "За труд и долголетие". Комитет по строительству Петербурга занял призовое место, сообщил портал "Строительный Петербург".

В соревнованиях приняли участие девять команд, состоящих из двух мужчин и одной женщины. Участники соревновались как индивидуально на дистанции 50 метров вольным стилем, так и в командной эстафете 3х50.

Бронзовые медали и кубок за третье место получила команда Комитета по строительству. Также участник команды Комитета по строительству Лебанин Виталий получил приз "Метеор" соревнований. Он показал лучшее время среди мужчин – 25,4сек.

Серебряные медали и кубок вице-чемпиона завоевала команда Главстрой Санкт‑Петербург. Чемпионский кубок и золотые медали завоевали спортсмены команды Группы ЛСР.

Фото: портал "Строительный Петербург"