Стали известны подробности о создании арт-кластера в "Крестах"

У комплекса будет не только музейная, но и креативная составляющая.

В бывшем следственном изоляторе "Кресты" будет организован арт-кластер. Подробности рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78", подводя итоги ПМЭФ-2023.

По словам градоначальника, многие заключённые соглашения связаны с развитием туризма и объектов исторического центра города. В том числе, в список входят и "Кресты": в ходе работ, которые профинансирует компания "ДОМ.РФ", у объекта сохранят историко-культурное значение. Таким образом, у комплекса будет не только музейная, но и креативная составляющая, подчеркнул губернатор.

На территории "Крестов" уже открылось несколько выставок современного искусства и досуговых центров. Кроме того, бывшие корпуса завода "Арсенал" служат экспериментальной сценой для молодых представителей театрального искусства.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство трёх новых мостов в Петербурге привлечён 661 млрд рублей

Фото: Citywalls.ru