На строительство трёх новых мостов в Петербурге привлечён 661 млрд рублей

Речь идёт о Большом Смоленском мосте, а также о переправе в составе Широтной магистрали скоростного движения и мосте на трассе М-7.

В Петербург привлекли 661 млрд рублей на строительство трёх новых мостов через Неву. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала "78", подводя итоги ПМЭФ-2023.

Градоначальник уточнил, что речь идёт о Большом Смоленском мосте, а также о переправе в составе Широтной магистрали скоростного движения и мосте на трассе М-7. Последний поможет преодолеть расстояние из центра города до Выборгского за 10 минут.

Кроме того, Беглов упомянул, что Минтранс прорабатывает вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что во втором квартале 2024 года у жителей Фрунзенского района изымут земли для строительства ВСМ.

Фото: Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга