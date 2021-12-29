Что произошло в Петербурге 31 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельник, 31 января.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 31 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Вестибюль станции "Технологический институт-1" откроют ближе к марту.

Сроки открытия переносили с декабря 2021 года, теперь станцию собираются открыть в феврале-начале марта. Реконструкция "техноложки" стартовала в апреле 2020 года.

Бастрыкин заинтересовался гибелью 2-летней девочки в Мурино.

Несчастье произошло несколько дней назад: в полицию обратилась мать девочки, которая оставила дочку с няней. Со слов пострадавшей, няня позвонила ей с просьбой забрать девочку, которой якобы стало плохо, но мать обнаружила дочь мертвой и с гематомами на теле. Няня уже задержана, выясняются обстоятельства трагедии.

Мужчину, ранившего школьницу ножом на Петроградке, отправили на принудительное лечение.

Инцидент произошел в мае прошлого года на Большом проспекте: Борис Сенокосов ткнул в незнакомую 15-летнюю школьницу ножом, после чего скрылся. Девочку госпитализировали. Мужчину признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу.

С 1 февраля вновь откроется седьмой павильон в "Ленэкспо"

Медики развернут 300 коек для коронавирусных больных. Павильон закрыли 30 ноября, когда поток госпитализированных пациентов снизился. В последнюю же неделю прирост ковидных госпитализаций составил 39%. Дополнительные койки развернут также в городской больнице №20, детской больнице №22 и Педиатрическом университете.

Учащихся 7-11 классов Петербурга переводят на дистанционное обучение.

На "удаленке" старшие школьники пробудут со 2 по 13 февраля, им запретили посещать кружки в этот период. Очные занятия и кружки останутся действительными для остальных классов. Кроме того, подросткам запретили посещать общепит, торговые центры, занятия в спортивных центрах, участвовать в спортивных мероприятиях и даже посещать торжественную регистрацию рождения без сертификата о вакцинации.

Жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского.

ДТП случилось накануне днем: фура с полуприцепом при повороте не уступила дорогу КАМАЗу с буровой установкой. Сообщается, что никто не пострадал, ведется проверка.

Эколог заявил, что не видит скорого решения проблемы с вывозом мусора в Петербурге

Председатель региональной экологической организации "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов заявил, что чиновники неспособны конструктивно реагировать на критику петербуржцев в свой адрес и перекладывают ответственность за провалы регоператора "НЭО" на самих горожан и подрядчиков. Кроме того, для мусорной реформы нет никакой стратегии развития.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артем Перевалов