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Эколог заявил, что не видит скорого решения проблемы с вывозом мусора в Петербурге
Сегодня, 7:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Эколог заявил, что не видит скорого решения проблемы с вывозом мусора в Петербурге

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По его словам, чиновники не способны конструктивно реагировать на критику петербуржцев в свой адрес.

Проблема с вывозом мусора в Петербурге и горами коммунальных отходов будет решена не скоро. Так считает председатель региональной экологической организации "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов.

По его словам, перспективы "мусорной реформы", забуксовавшей на самом старте, весьма туманны. Это происходит из-за неспособности чиновников конструктивно реагировать на критику петербуржцев в свой адрес, а также из-за полного отсутствия стратегии развития по данному направлению, уверен Виноградов.

Эколог отметил, что власти Петербурга всячески пытаются переложить ответственность за провалы "Невскогоэкологического оператора" (НЭО) на прежних подрядчиков и простых жителей. Он считает, что при таком подходе чиновников решения мусорной проблемы не стоит ожидать в ближайшее время.

Ранее Ургант предложил провести ледовое шоу на улицах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: мусорная реформа, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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