Ургант предложил провести ледовое шоу на улицах Петербурга

Поводом для шуток стали заваленные снегом тротуары и дороги города.

Телеведущий Иван Ургант в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял проблемы с уборкой снега в Петербурге и предложил провести ледовое шоу на улицах города.

Поводом для шуток стали плохо очищенные от снега и льда дороги и тротуары. В своей речи Ургант также упомянул клип Сергея Шнурова, посвященный снежному и мусорному коллапсу в Северной столице.

У "Ледникового периода" прямо сейчас есть идея провести новый сезон на углу Невского и Марата. Пошутил телеведущий

Стоит отметить, что это не первое высказывание Урганта по поводу уборки снега и наледи в родном городе. В конце ноября он высмеял идею Смольного запустить сервис "дворник-шеринг". Ургант "прошелся" по затее петербургских чиновников, используя мотив песни Cheri Cheri Lady.

Фото: Instagram / urgantcom