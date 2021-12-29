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Ургант предложил провести ледовое шоу на улицах Петербурга
Сегодня, 6:58
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ургант предложил провести ледовое шоу на улицах Петербурга

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Поводом для шуток стали заваленные снегом тротуары и дороги города.

Телеведущий Иван Ургант в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял проблемы с уборкой снега в Петербурге и предложил провести ледовое шоу на улицах города.

Поводом для шуток стали плохо очищенные от снега и льда дороги и тротуары. В своей речи Ургант также упомянул клип Сергея Шнурова, посвященный снежному и мусорному коллапсу в Северной столице.

У "Ледникового периода" прямо сейчас есть идея провести новый сезон на углу Невского и Марата.

Пошутил телеведущий

Стоит отметить, что это не первое высказывание Урганта по поводу уборки снега и наледи в родном городе. В конце ноября он высмеял идею Смольного запустить сервис "дворник-шеринг". Ургант "прошелся" по затее петербургских чиновников, используя мотив песни Cheri Cheri Lady.

Фото: Instagram / urgantcom

Теги: иван ургант, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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