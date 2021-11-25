Иван Ургант высмеял затею Смольного с "дворник-шерингом"

Своим мнением он поделился в выпуске "Вечернего Урганта".

В среду, 24 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск "Вечернего Урганта", в котором телеведущий Иван Ургант высмеял новую идею Смольного – "дворник-шеринг".

Ургант "прошелся" по затее петербургских чиновников, используя мотив песни Cheri Cheri Lady. Тем самым телеведущий намекнул, что Смольный слишком дешево оценил труд петербуржцев.

Шеринг-шеринг дворник, раскидай снежинки, получи за это 1000 рублей. Шеринг-шеринг-дворник, тысячи мне мало, я в таких сугробах отморозил пах. Иван Ургант

Напомним, на прошлой неделе в Калининском районе запустили эксперимент – "дворник-шеринг". Петербуржцам предлагают заработать 1000 рублей в день за уборку снега. Смольный намерен создать "снежный десант", который будет очищать дворы, контейнерные площадки, тротуары от снега.

Видео: YouTube / Вечерний Ургант