Вестибюль станции "Технологический институт-1" откроют ближе к марту

Реконструкция станции началась в апреле 2020-го года.

Открытие вестибюля станции метро "Технологический институт-1" после ремонта намечено на февраль-начало марта 2022 года. Об этом "Невским Новостям" сообщили в пресс-службе КРТИ.

Реконструкция станции началась в апреле 2020-го, завершить ее планировалось к концу года. Однако затем открытие переносили еще несколько раз.

Представитель пресс-службы КРТИ уточнил, что сейчас для открытия вестибюля станции они ждут все разрешительные документы.

Ранее стало известно, что станцию метро в Кудрово планируют построить к 2029 году.

Фото: Piter.tv (архив)