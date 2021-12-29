Станцию метро в Кудрово планируют построить к 2029 году

Строительство электродепо начнется в следующем году.

Станцию метро в Кудрово во Всеволожском районе планируют открыть в 2029 году. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" сказал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

После "Кудрово" в Ленобласти хотят построить станции еще в двух населенных пунктах, но подробности пока раскрывать не стали. Строительство депо "Правобережное" начнется в 2023 году. Вестибюль будет около ТРЦ "Мега Дыбенко". Ранее Piter.TV узнал, что для этих целей поддерживают безопасное состояние шахты на улице Дыбенко.

Присяжнюк отметил, что развитие транспортной инфраструктуры требуется в Янино, Кудрово, Мурино, Девяткино.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово / Артем Иванов