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Станцию метро в Кудрово планируют построить к 2029 году
Сегодня, 13:53
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Станцию метро в Кудрово планируют построить к 2029 году

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Строительство электродепо начнется в следующем году.

Станцию метро в Кудрово во Всеволожском районе планируют открыть в 2029 году. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" сказал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. 

После "Кудрово" в Ленобласти хотят построить станции еще в двух населенных пунктах, но подробности пока раскрывать не стали. Строительство депо "Правобережное" начнется в 2023 году. Вестибюль будет около ТРЦ "Мега Дыбенко". Ранее Piter.TV узнал, что для этих целей поддерживают безопасное состояние шахты на улице Дыбенко. 

Присяжнюк отметил, что развитие транспортной инфраструктуры требуется в Янино, Кудрово, Мурино, Девяткино. 

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово / Артем Иванов 

Теги: кудрово, метро
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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