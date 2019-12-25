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Стало известно, зачем в Петербурге 40 лет поддерживают состояние шахты у станции "Улица Дыбенко" и держат ее за забором
Сегодня, 14:00
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Стало известно, зачем в Петербурге 40 лет поддерживают состояние шахты у станции "Улица Дыбенко" и держат ее за забором

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Все эти годы шахтный ствол существовал, чтобы когда-нибудь построить тоннель к Кудрово.

Шахта №534 у станции метро "Улица Дыбенко" будет использоваться для строительства перегонных тоннелей в сторону станции "Кудрово". Piter.TV узнал, что безопасное состояние шахты на улице Дыбенко не просто так поддерживали на протяжении многих лет.

Вероятно, многие обращали внимание на огромные конструкции за забором у выхода с "Улицы Дыбенко". Шахтный ствол появился в 1982 году. Уже тогда он был построен для тоннеля в Кудрово. Несмотря на то, что строительство продолжения "оранжевой" линии метро было много лет поставлено на паузу, от планов по строительству станции в Заневском городском поселении не отказывались. 

Проектирование станции планируется начать в 2022 году, строительно-монтажные работы – в 2023-м. Сама станция "Кудрово" (глубокого залегания, с двумя вестибюлями) будет расположена у пересечения Мурманского шоссе и КАД. После окончания строительства шахтный ствол преобразуют в вентиляционную шахту.

пресс-служба КРТИ.

До момента начала работ ее нужно поддерживать, на это выделяются миллионы. В 2020 году комитет по транспорту выделил на эти цели 5 млн рублей. Конкурс для поиска подрядчика в этом году прошел в декабре. Победителем (и единственным участником) стало ООО "СМУ-19". Стоимость контракта составит почти 6,2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: дыбенко, строительство метро, тоннель, шахта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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